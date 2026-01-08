Нападающий «Вашингтона», Александр Овечкин, поделился своими мыслями о поражении от «Далласа» со счетом 1:4 в регулярном чемпионате НХЛ. Несмотря на то, что россиянин забросил единственную шайбу своей команды, «Кэпиталз» не смогли добиться победы.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Я думаю, мы допустили много ошибок в центральной зоне. Когда мы доставляли шайбу на их половину, мы включали слабый форчек и не очень хорошо помогали друг другу», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В сезоне 2025/26 40-летний форвард набрал 37 очков (18 голов и 19 передач) в 44 матчах. «Вашингтон» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 44 игр.