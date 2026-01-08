Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший соперник, с которым приятно проявить себя. Мы довольны игрой и тем, что в третьем периоде было желание выиграть. Есть недочеты, которые разберем. Молодцы. Отдельно отмечу: Михаил Бердин неплохо отыграл, Красоткину тяжело все игры проводить.

Были ли готовы защитники "Сибири" к активной игре клюшкой Бердина? Сначала показалось, что к сопернику не готовы. Есть такой момент — Михаил любит играть клюшкой, он может это делать. Немного "химии" еще нет у ребят, не понимают, в какой момент забирать шайбу. Это нарабатывается», — приводит слова Люзенкова «Чемпионат».

«Сибирь» набрала 39 очков и занимает девятое место в Восточной конференции.