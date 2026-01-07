Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил новый рекорд в истории клуба, сообщает пресс-служба команды. Он вышел на первое место по числу матчей без пропущенных голов.

Илья Сорокин globallookpress.com

Сорокин превзошел своего предшественника Гленна Реша, который за время выступлений за «островитян» провел 25 «сухих» игр. Теперь на счету российского голкипера 26 таких матчей. Интересно, что на четвертой строчке этого списка находится еще один россиянин — Семен Варламов, который в составе «Айлендерс» провел 16 матчей без пропущенных шайб.

Сорокин установил рекорд в матче против «Нью-Джерси Дэвилз», который завершился разгромной победой «Айлендерс» со счетом 9:0. В этой игре Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам.