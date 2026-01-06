Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о матче против «Барыса» (3:2).

Алексей Исаков
Алексей Исаков globallookpress.com

«В ситуациях, когда есть определённый спад и определённое невезение, найти резервы, чтобы переломить ситуацию не всегда просто.  Сегодня матч для нас сложился весьма непросто.  Буквально вчера анализировали нашу команду и другие команды КХЛ.  На сегодняшний момент зону турбулентности не испытали шесть команд.  Мы где-то рядом.  Эксперименты с составом связаны и с травмами, и с болезнями.  Многие ребята прошли через вирусные заболевания.  После выезда много ребят оказалось в лазарете.  На эту проблему никто не собирается списывать неудачи, но это вызывает изменения в составе.

Появилась возможность ввести в состав молодых игроков и я доволен как они сегодня сыграли.  Андрей Белевич заболел и нам пришлось срочно менять план на игру.  Решили, что у нас сегодня будет два крайних молодых нападающих.  Сергей Бойков и Владислав Фирстов попали под ротацию.  Отметил бы сегодня двух наших вратарей.  Они оба держали команду в игре.  Егору Виноградову перед тем, как он создал гол, пришлось непросто.  Он сложно вошёл в матч, даже пришлось пообщаться с ним отдельно.  Он всё правильно воспринял и его индивидуальные действия принесли нам важный гол», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» с 52 очками идет четвертым в Западной конференции, а «Барыс» с 36 баллами располагается на 10-й строчке на «Востоке».