Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о матче против «Барыса» (3:2).

Алексей Исаков globallookpress.com

«В ситуациях, когда есть определённый спад и определённое невезение, найти резервы, чтобы переломить ситуацию не всегда просто. Сегодня матч для нас сложился весьма непросто. Буквально вчера анализировали нашу команду и другие команды КХЛ. На сегодняшний момент зону турбулентности не испытали шесть команд. Мы где-то рядом. Эксперименты с составом связаны и с травмами, и с болезнями. Многие ребята прошли через вирусные заболевания. После выезда много ребят оказалось в лазарете. На эту проблему никто не собирается списывать неудачи, но это вызывает изменения в составе.

Появилась возможность ввести в состав молодых игроков и я доволен как они сегодня сыграли. Андрей Белевич заболел и нам пришлось срочно менять план на игру. Решили, что у нас сегодня будет два крайних молодых нападающих. Сергей Бойков и Владислав Фирстов попали под ротацию. Отметил бы сегодня двух наших вратарей. Они оба держали команду в игре. Егору Виноградову перед тем, как он создал гол, пришлось непросто. Он сложно вошёл в матч, даже пришлось пообщаться с ним отдельно. Он всё правильно воспринял и его индивидуальные действия принесли нам важный гол», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» с 52 очками идет четвертым в Западной конференции, а «Барыс» с 36 баллами располагается на 10-й строчке на «Востоке».