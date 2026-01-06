«Филадельфия Флайерз» подписала новое соглашение с нападающим Кристианом Двораком. Контракт рассчитан на пять лет с общей суммой кэпхита 5,15 миллиона долларов. В июле прошлого года «летчики» заключили с 29-летним форвардом однолетний контракт на 5,4 миллиона

Кристиан Дворак globallookpress.com

В текущем сезоне НХЛ Кристиан Дворак набрал 25 очков (9 голов и 16 передач) в 39 матчах, показав положительный коэффициент полезности «+8». До этого он играл за «Аризону Койотс» и «Монреаль Канадиенс», проведя в общей сложности 573 игры в регулярных чемпионатах НХЛ и заработав 274 очка (114 голов и 160 передач).

«Филадельфия» занимает восьмое место в Восточной конференции с 49 очками после 40 матчей.