Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков минувшей недели, ставшей 16-й по счету в регулярном чемпионате.

Роман Канцеров globallookpress.com

Лучшим голкипером признали Даниила Исаева из ярославского «Локомотива». Он отразил 52 броска по своим воротам в двух матчах (98,08%) и вместе со своей командой одержал одну победу. Для Исаева это пятая подобная награда в карьере.

При лучшего защитника забрал Никита Камалов из череповецкой «Северстали». В двух проведенных играх он отметился тремя ассистами.

Лучшим форвардом стал Роман Канцеров из «Металлурга». На прошлой неделе он набрал 6 (3+3) очков в двух матчах.

Лучшим новичком 16-й недели во второй раз признан защитник «Ак Барса» Степан Терехов.