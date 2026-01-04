Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (7:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Интересная для болельщиков игра, для тренеров не очень. Но ребята молодцы, старались играть до конца и заслужили победу.

Говорили ребятам, что не нужно удаляться, потому что удаления ломали игру.

Почему Порядин, Вишневский и Королев не играли? Паша Порядин после травмы, как только будет готов, мы запустим его, и будет играть. Вишневский и Королев — ротация», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» с 47 очками занимает 8-е место в Западной конференции.