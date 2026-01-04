В воскресенье, 4 января, «Коламбус Блю Джекетс» примет «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' «Пингвины» ринулись в атаку, стали появляться зоны для быстрых контр выпадов «Коламбуса».

21' Гооол! 4:1. Зак Веренски совершил наброс на ворота «Питтсбурга» от синей линии, перекрыли обзор вратарю гостей Шилову нападающие хозяев, шайба прямиком в сетку залетела.

21' Бретт Кулак бросал с близкого расстояния по воротам «Коламбуса», спас хозяев вратаря Гривз.

21' Второй период начался.

20' Перерыв. Активно начал «Питтсбург», но удалось хозяевам включиться в игру по ходу периода и перевернуть ход встречи.

19' Гооол! 3:1. Зак Веренски неожиданной передачей на Кирилла Марченко отрезал всех игроков «Питтсбурга» включая вратаря Шилова, не промахнулся Кирилл.

18' Дьюар добивал с близкого расстояния от ворот «Коламбуса», успел щитком отразить шайбу вратарь Гривз.

17' Наброс от синей линии на ворота «Коламбуса» от Летанга, видел полёт шайбы вратарь хозяев Гривз, и спокойно шайбу поймал.

16' Технично владеют шайбой игроки «Питтсбурга», но в защите более уверенно стали действовать хозяева в сравнении с стартовыми минутами.

15' Бросок Летанга с центра зоны атаки «Питтсбурга», отбивает шайбу вратарь хозяев Джет Гривз.

14' «Коламбус» отодвигает игру от своих ворот.

13' Высочайший темп выдерживают команды.

13' Затяжная позиционная атака «Питтсбурга».

12' В полном составе играет «Коламбус».

11' Получается вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве у «Коламбуса».

10' В меньшинстве убежали игроки «Коламбуса» к воротам гостей, спас «Питтсбург» вратарь Шилов.

10' Энтони Манта мощно зарядил в створ ворот «Коламбуса», справился с угрозой вратарь Гривз.

10' Удаление у «Коламбуса», на 2 минуты оштрафован Иван Проворов.

09' Гооол! 2:1. Быстрая атака «Коламбуса», на добивании Мэйсон Марчмент протолкнул шайбу в ворота «Питтсбурга».

09' Гооол! 1:1. Дмитрий Воронков подставил клюшку под бросок из круга вбрасывания в зоне атаки «Коламбуса» Матейчука, без шансов для вратаря гостей Шилова.

08' Попытка выйти в атаку «Коламбуса» не завершилась угрозой воротам «Питтсбурга».

07' Позиционная атака «Питтсбурга», инициатива у гостей.

06' Мощный бросок Бретта Кулака, шайба выше ворот «Коламбуса» пролетела.

05' Из убойной позиции бросал Рикард Ракелль по воротам «Коламбуса», потащил вратарь хозяев Гривз.

04' Паркер Уозерспун щелкнул от синей линии «Коламбуса», поймал шайбу ловушкой Джет Гривз.

03' Позиционная атака «Коламбуса», организованно обороняются «пингвины».

02' Гооол! 0:1. Вилле Койвунен с близкого расстояния завершил продолжительную атаку «Питтсбурга», не сумел помочь команде вратарь хозяев Гривз.

01' Активное начало матча от «Коламбуса», провели хозяева серию атак.

01' Матч начался!

23:06 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдёт в «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе, вмещающей 19 115 зрителей.

22:40 Главными судьями матча будут Крис Ли и Коди Бич из Канады.

Стартовые составы команд

«Коламбус»: Гривз, Мерзликин; Веренски, Матейчук, Кристиансен, Фаббро, Проворов, Сиверсон, Койл, Гонс, Джонсон, Воронков, Силлинджер, Хайнен, Дженнер, Оливье, Марчмент, Фантилли, Марченко, Астон-Риз.

«Питтсбург»: Скиннер, Шилов; Кулак, Карлссон, Уозерспун, Летанг, Ши, Сент-Айвани, Новак, Манта, Дьюар, Раст, Кросби, Ракелль, Бразо, Киндел, Макгроарти, Чинахов, Аччари, Лизотт, Койвунен.

Личные встречи

В нынешнем сезоне, соперники успели провести 2 встречи в рамках регулярного сезона НХЛ. В октябре по буллитам победил «Коламбус» на выезде 4:5 Б. А 29 ноября «Питтсбург» реваншировался выездной победой в овертайме 3:4 ОТ.

За всю историю команды сыграли 70 матчей. В 32 играх победил «Питтсбург» в основное время, в 10 «Коламбус», в овертаймах победа чаще оказывалась за «Питтсбургом», 6 побед против 5 у «Коламбуса». В серии буллитов у «Коламбуса» 5 побед, у «Питтсбурга» 3.