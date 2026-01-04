Клуб КХЛ «Адмирал» объявил об уходе с поста спортивного директора Вадима Аверкина.

Вадим Аверкин globallookpress.com

«Мы благодарим Вадима Игоревича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте команды из Владивостока.

Аверкин сменил на этом посту Павла Житкова, который покинул свой пост по семейным обстоятельствам в конце июля 2025 года.

В сезоне-2024/2025 Аверкин работал в нижегородском «Торпедо» на посту генерального менеджера.

После 39 матчей «Адмирал» идет на 11-й строчке в таблице «Востока» с 33 очками.