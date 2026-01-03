Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о победе в матче против «Амура» (3:2).

«Нужная победа, хорошее начало года. Ребята выполнили установку, дотерпели. Соперник выглядел получше, но терпение принесло результат. План на игру сработал.

Качество игры не устроило. Поражения давят на ребят, следуют простые ошибки, руки немного дрожат. С победами приходит уверенность, тогда все начинает получаться. Мы проигрывали в технике, но не в физике», — цитирует Гизатуллина «Матч ТВ».

«Адмирал» смог набрать 33 очка, но остался на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 баллами идет седьмым.