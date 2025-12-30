37-летний голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский одержал свою 446-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Сергей Бобровский globallookpress.com

Это произошло в домашнем матче против «Вашингтон Кэпиталз», который завершился со счетом 5:3. Благодаря этому успеху Сергей поднялся на восьмое место среди всех вратарей в истории лиги по числу побед.

Победа над «Вашингтоном» позволила Сергею обойти Терри Савчука, у которого 445 побед. На седьмом месте по этому показателю находится Керс Джозеф с 454 победами, а на шестом — Хенрик Лундквист с 459 победами.