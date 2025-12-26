Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла высказался об игре в КХЛ.

«КХЛ по качеству игры известна как одна из сильнейших в мире. Для меня было большим испытанием в нее попасть и посмотреть, на что она похожа. Когда мои друзья, которые играют в других лигах по всей Европе, спрашивают, как у меня дела, я им отвечаю, что мне всё нравится. Рассказываю, что у нас хорошая команда и куча хороших парней в раздевалке. И добавляю, что если кто‑то хочет приехать в Россию, то посмотрите на меня — я с удовольствием здесь живу и играю, КХЛ — отличная лига», — приводит слова Нарделлы «Матч ТВ».

Американец пополнил состав «Торпедо» минувшим летом. В составе нижегородцев Нарделла провел 38 встреч, в которых набрал 22 (1+21) очка.