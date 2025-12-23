Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (0:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Радует то, что этот матч по всем компонентам отличался от предыдущей встречи. Были и настрой, и желание. К сожалению, в первом периоде опять были неоправданные удаления. Но ребята — молодцы, выстояли и втроем, и вчетвером. За меньшинство им честь и хвала. В первом периоде мы лучше отработали в меньшинстве, чем пять на пять.

Ну и контратаки соперника, о чем мы предупреждали. "Трактор" в этом хорош, быстро атакует с места. Нельзя на встречном движении проваливаться так, чтобы вас оббегали и обкатывали. А ты надеешься, что перехватишь шайбу. Соперник за это сразу наказывает.

А во втором и третьем периодах мы владели преимуществом. Было предостаточно моментов, чтобы забить. Не хватало мастерства, удачи. А с нулем голов трудно заработать очки. Что ж, будем работать дальше, искать выходы из этих ситуаций.

Можно ли считать, что это был матч за четыре очка? Ну конечно, это принципиальная игра. Соперник рядом в таблице. Мы об этом знали и говорили. При удачном результате мы бы их обгоняли. Но этого не удалось сделать. Соперник выстоял и забил на два гола больше», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» набрал 34 очка и занимает 8-е место в Восточной конференции.