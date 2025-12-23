Российский голкипер «Торонто» Артур Ахтямов поделился своими эмоциями от дебюта в НХЛ в игре с «Эдмонтоном» (3:6).

Артур Ахтямов globallookpress.com

«Сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как "Эдмонтон", прошлогодний финалист. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. В будущем буду бороться за шанс провести уже весь матч.

Сейчас я в АХЛ. Делаю свою работу, зарабатываю шансы, доказываю, что заслуживаю полноценный матч. Представлял, что получу полную игру. Но как вышло, так вышло. Ни о чем не жалею и, наоборот, рад, что вообще получилось дебютировать, потому что немногие доходят до этого. Все равно я очень счастлив. Но нужно продолжать работать и зарабатывать еще шанс, чтобы уже был полноценный дебют, каким я его себе представлял.

Помню все броски соперника, конечно, и думаю, запомню их на всю жизнь, потому что долго шел к этому дебюту. Не хочу ничего особо говорить, потому что сыграл не так много, но в целом ничего опасного не было. Тем не менее запомню все броски», — сказал Ахтямов в интервью «СЭ».

24-летний голкипер появился на льду на 50-й минуте и сделал 4 сэйва. Матч проходил 14 декабря.

