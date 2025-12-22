Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 ОТ) снова не смог забросить шайбу.

Александр Овечкин globallookpress.com

Таким образом, безголевая серия 40-летнего россиянина достигла уже 8 матчей подряд, что стало для него антирекордом этого сезона.

Последний раз Овечкин забрасывал шайбу в ворота соперника 4 декабря в игре с «Сан-Хосе» (7:1), тогда он отметился дублем. Всего в сезоне-2025/26 на его счету 31 (14+17) очко в 36 играх.

«Вашингтон» после 36 игр сейчас располагается на третьей строчке Восточной конференции