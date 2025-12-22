В матче регулярки НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б) форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Сидни Кросби globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба НХЛ, благодаря этому 38-летний Кросби смог обойти по количеству очков великого Марио Лемье и стать лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга».

Сейчас у него 1724 очка в 1387 матчах. Также Кросби вышел на чистое 8-е место в общем списке бомбардиров НХЛ. В нем продолжает лидировать с громадным отрывом Уэйн Гретцки— 2857 очков в 1487 матчах.

В этом сезоне Кросби в 35 матчах набрал 37 (20+17) очков.