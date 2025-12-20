«Детройт» в гостях обыграл «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

У «Ред Уингз» отличились Джон Леонард на 1-й минуте, Джеймс ван Римсдайк на 21-й минуте, Эльмер Сёдерблом на 25-й минуте, Мориц Зайдер на 30-й и Дилан Ларкин на 57-й минуте.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Алексей Протас на 30-й минуте и Мартин Фехервари на 48-й минуте.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями.

После этого матча «Вашингтон» занимает 3-е место в таблице Востока с 42 очками в активе. «Детройт» — на 2-й позиции (43).