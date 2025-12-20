«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Филадельфию» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Филадельфии» отличились Трэвис Санхайм на 26-й минуте, Оуэн Типпетт на 27-й минуте, Тревор Зеграс на 30-й и Родриго Аболс на 34-й минуте.

В составе «Рейнджерс» дублем отметился Артемий Панарин, забросив свои шайбы на 19-й и 32-й минуте. Еще по голу записали на свой счет Винсент Трочек на 49-й минуте и Мика Зибанеджад на 57-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Нью-Йорк Рейнджерс». Победный бросок на счету Артемия Панарина.

После этого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 10-е место в таблице Востока с 40 очками в активе. «Филадельфия» — на 4-й позиции с 41-м баллом.