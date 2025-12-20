Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении в матче с «Авангардом» (0:3).

Боб Хартли globallookpress.com

«Надо отметить, что "Авангард" провел хорошую игру. Но и своими ребятами я тоже горжусь. Соперник воспользовался теми ошибками, которые мы допустили, но с нашей стороны было огромное желание, характер. Показывали хорошую игру. Хотелось, чтобы было больше траффика на пятаке перед вратарем соперника. Но в целом провели хорошую игру. У нас была тяжелая неделя, хотелось закончить ее победой, но сегодня "Авангард" был лучше нас. Сегодня казалось, игра была равная, но они воспользовались двумя нашими ошибками», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 49-ю очками в активе. «Локомотив» — на 1-й позиции Запада с 52 баллами.