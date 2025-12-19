Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Никита Сошников («Адмирал») globallookpress.com

«Ребята выполнили установку. Единственное, пытались забить в третьем периоде и играли не по счету, в последние десять минут была нервозность из‑за пропущенной шайбы.

Убрали ли брак после матча с "Амуром"? Тогда сказал, что да, не было игровой практики. Выполнили задание, это залог успеха. Ну и забили больше одной шайбы. Для команд, у которых стоит задача попадания в плей‑офф, все матчи за четыре очка. Для нас важна каждая игра», — передает слова Гизатуллина «Матч ТВ».

«Адмирал» прервал пятиматчевую серию поражений и с 30 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.