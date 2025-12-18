Форвард «Нефтехимика» Булат Шафигуллин может получить дисквалификацию до 10-и матчей за применение силы в отношении судьи.

Судья КХЛ globallookpress.com

Во 2-м периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:3) у ворот омичей случилась стычка между Шафигуллиным и защитником Джозефом Чеккони.

В результате этой стычки игрок «Нефтехимика» попал по лицу линейному арбитру и получил 20-и минутный штраф до конца игры. При этом, защитник «Авангарда» избежал дисциплинарного штрафа, хотя также попал по лицу арбитру.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ за применение силы в отношении судьи хоккеист может быть дисквалифицирован на срок до 10 матчей и оштрафован на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.