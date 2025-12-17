Российский комментатор Михаил Камнев высказался о претендентах на звание лучшего бомбардира нынешнего сезона НХЛ среди отечественных хоккеистов.

Никита Кучеров — нападающий «Тампа-Бэй» globallookpress.com

«Больше всего шансов у Никиты Кучерова, Кирилла Капризова и Артемия Панарина. Пока именно эти три игрока раньше всех преодолели рубеж в 30 очков.

Наверное, самый явный претендент — Никита Кучеров. Очевидно, что и стиль игры "Тампы", и результативность форварда позволяют ему набрать около 100 очков за сезон. Остальным добраться до этой отметки будет невероятно сложно», — сказал Камнев LiveResult.

В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампа-Бэй» 30 матчей, забросил 13 шайб и сделал 29 голевых передач.