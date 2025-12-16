Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Начало не удалось, предупреждали, что "Локомотив" здорово играет первые отрезки. Большой плюс, что вернулись в игру. Нам немного повезло в буллитах в Минске, сегодня повезло "Локомотиву". Есть схожесть с этим матчем, но он был в самом начале сезона.

Помогло ли, что в паузу играли со сборной? Полкоманды, даже чуть побольше, поехали с нами в Новосибирск. А у остальных есть определенные сложности, 12 человек тренировались. Мы понимали, что есть турнир, есть национальная команда. Тренировались в Минске, но ничего, ребята отдохнули, перезагрузились», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минское «Динамо» с 48 очками занимает третье место в Западной конференции.