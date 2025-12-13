Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил победу своей команды над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала и отметил сложность соперника.

Роман Ротенберг globallookpress.com

«Была непростая игра, все игроки сборной Беларуси — лидеры клубов КХЛ. У них та же тактика, тренерский штаб, сильная команда. Пришлось поработать и в зале, и на льду. За короткое время удалось наладить взаимодействие. Ребята молодцы, они хорошие ученики», — передает слова Ротенберга «Чемпионат».

Турнир Кубка Первого канала завершится в воскресенье, 14 декабря, матчем между сборными «Россия 25» и Казахстана, который начнется в 14:00 по московскому времени.