Официальный сайт КХЛ сообщил о крупном обмене между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд».

Куинн Хьюз globallookpress.com

В результате него за «Миннесоту» теперь будет выступать бывший капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз, а в обратном направлении последовали защитник Зив Буйума, нападающие Марко Росси и Лиам Эгрен. Также «Кэнакс» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

За карьеру в НХЛ Хьюз набрал 432 (61+371) очка в 459 играх. В нынешней регулярке 26-летний защитник записал на свой счет 23 (2+21) очка в 26 встречах.