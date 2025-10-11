Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Понравилось, как команда проявила характер во втором периоде. Вратарь соперника сделал несколько хороших сейвов. Первый период сыграл решающую роль в этом матче.

Что случилось с командой в первом периоде? Несколько плохих смен и решений привели к голам соперника. "Трактор" хорошо реализовал свои моменты. Потом уже мы создали моменты, но соперник очень хорошо оборонялся.

Не всегда игра складывается по твоему сценарию. Мы создали много хороших моментов, просто не смогли забить.

Кого могу выделить сегодня из своей команды? Звенья Шалунова и Иванова имели хорошие моменты, двигались. Полунин провел хорошую игру. Но я не люблю кого‑то выделять, потому что сезон длинный и будут перепады», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 20 очками.