Хоккейный клуб «Барыс» заключил пробный контракт с нападающим Кириллом Панюковым, который будет действовать до 31 октября, сообщает пресс-служба клуба.

Кирилл Панюков globallookpress.com

28-летний форвард в прошлом сезоне провел за «Барыс» 58 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12 очков (8 голов и 4 результативные передачи). За карьеру в КХЛ Панюков выступал также за «Амур», «Авангард» и «Ак Барс». В общей сложности в лиге он провел 354 матча, набрав 83 очка (48+35).

В текущем сезоне «Барыс» сыграл 14 матчей и с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведёт 12 октября дома против нижегородского «Торпедо».​