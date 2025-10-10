Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Конечно, мы ожидали сложного матча, это уже четвертый наш матч через день. Соперник был мобильнее, свежее, лучше нас двигался. Мы хорошо оборонялись: Галкин сыграл хороший матч, ребята помогали ему, ложились под шайбу. А хорошие контратаки решили исход», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 балл.