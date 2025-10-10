Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин
Николай Заварухин globallookpress.com

«Конечно, мы ожидали сложного матча, это уже четвертый наш матч через день.  Соперник был мобильнее, свежее, лучше нас двигался.  Мы хорошо оборонялись: Галкин сыграл хороший матч, ребята помогали ему, ложились под шайбу.  А хорошие контратаки решили исход», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 балл.