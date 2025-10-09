Подошли к концу еще два матче регулярного чемпионата НХЛ.

Иван Барбашев globallookpress.com

«Вегас Голден Найтс» на своем льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов — 5:6.

Основное время завершилось вничью со счетом 5:5, а в овертайме не было голов.

Главным героем встречи стал российский нападающий хозяев Павел Дорофеев, который забросил три шайбы (38-я, 40-я и 49-я). Также за «Вегас» отличились Джек Айкел (46-я) и Иван Барбашев (49-я).

В составе победителей голами отличились российский нападающий Андрей Кузьменко(5-я), Куинтон Байфилд (12-я), Джефф Мэлотт (34-я), Брандт Кларк (55-я), Тревор Мур (52-я и победный буллит).

«Эдмонтон Ойлерз» дома проиграл «Калгари Флеймз» — 3:4 в серии буллитов, ведя по ходу встречи 3:0.

В составе хозяев забивали Райан Ньюджент-Хопкинс (10-я), Эндрю Манджапане (17-я) и Леон Драйзайтль (29-я).

За гостей отличились 19-летний россиянин Матвей Гридин (33-я), Коннор Зари (35-я), Блейк Коулман (41-я).

Победный буллит исполнил Назем Кадри.