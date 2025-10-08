Экс-форвард СКА Максим Сушинский прокомментировал отсутствие Николая Голдобина в составе клуба из Санкт-Петербурга в последних матчах.

Николай Голдобин globallookpress.com

«Мне сложно сказать, что именно произошло, поскольку надо находиться в команде. Но это было решение Ларионова привезти Голдобина в Санкт-Петербург. Что касается неудачной серии СКА, то, конечно, надо акцентировать на этом внимание. Пока никакой игры не видно у команды. Посмотрим, как она покажет себя в матче с "Автомобилистом", интересный соперник», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Голдобин набрал 8 (2+6) очков в 11 встречах за СКА, куда хоккеист перешел в минувшее межсезонье из «Спартака».