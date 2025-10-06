Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Локомотива» (2:4).

«Поздравляю соперника с победой. Нашим ребятам слова благодарности за тот хоккей, который показали. Были близки к тому, чтобы спасти матч, но удача пока не поворачивается к нам лицом. Остается верить и не опускать руки, с поднятой головой двигаться дальше. По‑другому в этом бизнесе, индустрии не бывает ничего.

Быстро пропускаем после своего гола? Не стал бы говорить о расслабленности. Вся игра была на одном дыхании, не хочется ни на кого показывать пальцем, не хватило концентрации. Мы дарим сопернику победы. При всем уважении к "Локомотиву", они не заслуживали победу. СКА доминировал. В этом вся боль, когда мы выложились, пропустили голы. То, что забивает "Локомотив", мы не забиваем… Нам этого не хватает», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча СКА занимает 9-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. В следующем поединке питерцы сыграют против «Автомобилиста» 8-го октября.