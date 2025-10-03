Главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Боб Хартли подвел итог матча против «Авангарда» (1:4).

Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошо начали, но во втором периоде взяли челлендж на гол, пропустили из‑за этого третью шайбу и потеряли концентрацию из‑за этого на какое‑то время.

Подвел ли Радулов команду? Я не видел момент на самом деле. Он был расстроен. Но не всегда ты можешь контролировать свои эмоции на льду, — цитирует Хартли "Матч ТВ".

"Авангард" с 18 баллами лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, "Локомотив" же с 18 очками первый на "Западе".