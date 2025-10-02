Капитан «Трактора» Александр Кадейкин оценил перспективы своей команды в текущем сезоне КХЛ.

Александр Кадейкин globallookpress.com

«Жизнь всегда идет вперед, не бывает похожих моментов, разные люди, у всех разная ментальность, разное отношение к себе, к собственным ошибкам. В том году были одни люди, в этом другие. Нужно находить связи и уровень рабочей этики.

Потенциал нынешней команды сопоставим с той, которая в прошлом году дошла до финала? Конечно. Я думаю, даже больше, просто нужно напрягаться», — приводит слова Кадейкина «Матч ТВ».

В прошлом году челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в финальной серии «Локомотиву» со счетом 1-4.