Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оправился от травмы и уже тренируется в общей группе, сообщает пресс-служба НХЛ.

Андрей Василевский globallookpress.com

31-летний россиянин пропустил пять предсезонных матчей, но сможет выйти на лёд в двух заключительных встречах подготовки против «Флорида Пантерз», которые пройдут 2 и 4 октября. Также Василевский будет готов к старту регулярного сезона.

НХЛ начнёт новый чемпионат 7 октября. Первую игру в лиге «Тампа» проведёт 9 октября на домашней арене против «Оттава Сенаторз».

Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель «Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи».