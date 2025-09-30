Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

Вячеслав Фетисов globallookpress.com

«Можно поздравить Кирилла с таким контрактом. Это тот самый "золотой" мальчик, который принёс нам золотую медаль на Олимпиаде. Он очень здорово играл в НХЛ и полюбился болельщикам "Миннесоты". Хочется ему пожелать, чтобы все его мечты и желания осуществились. Чтобы стал не только самым богатым, но и самым успешным», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Новое соглашение рассчитано на восемь лет с зарплатой в 17 млн долларов за сезон.

За пять сезонов в составе «дикарей» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом встреч Кубка Стэнли.