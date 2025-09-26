Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о матче против «Автомобилиста» (3:2 ОТ).

Боб Хартли
Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая победа, хотим радовать наших болельщиков.  Хороший первый период — и от нас, и от соперника.  Затем было много удалений с обеих сторон, игра была рваная, трудно было поймать ритм.  Здорово завершил голевой момент Мартина Гернат.

Николаев?  Мы встречались с тренерами, обсуждали каждого игрока, приняли решение, что лучше для команды.  Николаев хорошо тренировался, заслужил шанс.  У него было мало времени из-за удалений, но мне понравилась его игра.  Полунин сегодня тренировался дополнительно.

"Химия" в тройке Иванова?  Тройка Иванова играет на хорошей скорости, агрессивно.  Они хороши и в давлении, и в позиционной игре.  Парни хорошо находят друг друга пасом.  У них классно получается играть вместе.  Звено Шалунова возвращает свою игру.  Надеемся, что звенья выровняются в будущем,» — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» набрал 15 очков лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» (9) — пятый на Востоке.