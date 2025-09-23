Тамбиев: Нужно уметь играть правильно все 60 минут

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложно комментировать такие матчи. Есть игра, но нет очков. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Нет претензий к ребятам, молодцы, забили голы. Здесь дело не в ЦСКА, нужно уметь играть правильно все 60 минут. Этого нам немного не хватает. Да и глубины состава не хватает, честно скажу.

Возможно ли усиление? Любое усиление требует денег, я за деньги не отвечаю. Игроки стоят денег», — передает слова Тамбиева корреспондент «Матч ТВ».

«Адмирал» идет шестым на Востоке, набрав 8 очков. Владивостокская команда 29 сентября на выезде сыграет против казахстанского «Барыса».