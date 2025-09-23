1-й таймЭспаньол — ВаленсияОнлайн
    Тамбиев: Нужно уметь играть правильно все 60 минут

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал ЦСКА
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Леонид Тамбиев
    Леонид Тамбиев

    «Сложно комментировать такие матчи. Есть игра, но нет очков. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Нет претензий к ребятам, молодцы, забили голы. Здесь дело не в ЦСКА, нужно уметь играть правильно все 60 минут. Этого нам немного не хватает. Да и глубины состава не хватает, честно скажу.

    Возможно ли усиление? Любое усиление требует денег, я за деньги не отвечаю. Игроки стоят денег», — передает слова Тамбиева корреспондент «Матч ТВ».

    «Адмирал» идет шестым на Востоке, набрав 8 очков. Владивостокская команда 29 сентября на выезде сыграет против казахстанского «Барыса».

