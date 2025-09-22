«Шанхайские Драконы» прервали победную серию «Торпедо»

одержали победу над(1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды не смогли открыть счет.

«Шанхайские Драконы» и «Торпедо» довели дело до овертайма, где сильнее оказались хозяева. Победную шайбу на счету Ника Меркли.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Шанхайские Драконы» — «Торпедо» 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Гол: Меркли — 4 (бол., Рендулич, Спунер), 63:09 — 1:0Вратари: Рибар — КостинБроски: 39 (11+17+7+4) — 25 (9+7+8+1)Штраф: 10 — 14

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 8-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. «Торпедо» — на 1-й позиции (13 баллов).