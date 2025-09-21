Заварухин: Наши недисциплинированные действия повлияли на исход матча

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:4).

«Мы медленно начали матч, соперник был серьезно настроен на игру. В первом периоде проиграли по броскам, движению и желанию бороться за шайбу. Во втором периоде пропущенный гол разбудил команду. Это была детская ошибка, на таком уровне мы не имеем права подобные совершать.

В третьем периоде наши недисциплинированные действия повлияли на исход матча. Это недопустимо. В раздевалке я сказал, что за это мы будем наказывать людей», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем матче команда вновь встретится с «Нефтехимиком» 24-го сентября в Нижнекамске.