ПерерывМальорка — Атлетико МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коке«Мальорка» — «Атлетико Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 17:41
    • «Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:15
    • СКА всухую обыграл «Ладу»
  • 18:00
    • «Аталанта» разгромила «Торино»
    Все новости спорта

    Заварухин: Наши недисциплинированные действия повлияли на исход матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:4).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Мы медленно начали матч, соперник был серьезно настроен на игру. В первом периоде проиграли по броскам, движению и желанию бороться за шайбу. Во втором периоде пропущенный гол разбудил команду. Это была детская ошибка, на таком уровне мы не имеем права подобные совершать.

    В третьем периоде наши недисциплинированные действия повлияли на исход матча. Это недопустимо. В раздевалке я сказал, что за это мы будем наказывать людей», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • 15/09/2025

    • После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем матче команда вновь встретится с «Нефтехимиком» 24-го сентября в Нижнекамске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Матрасники» начнут без раскачки
  • «Мальорка» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие