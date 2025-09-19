Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выйдет сегодня на лед из-за травмы нижней части тела, сообщает журналистка Кэти Адлер.

Александр Овечкин globallookpress.com

В четверг, 18 сентября, форвард покинул тренировку столичного клуба из-за повреждения и отправился на обследование. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил, что травма оказалась несерьезной, а досрочный уход с тренировки — мера предосторожности.

Александр в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в его активе 897 голов. Сезон-2025/2026 станет для 39-летнего хоккеиста 21-м в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».