Гру — о победе «Трактора»: Шли в давление и не отставали

Главный тренерподелился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«Хорошая победа, хоть мы и непросто начали. Дриджер снова выручил нас. "Нефтехимик" впечатлил, много создали на льду. Глядя на их результаты, понятно, что это не случайность. Рады, что удалось добиться двух побед в двух матчах с ними.

Обе победы над "Нефтехимиком" добыты в третьем периоде? Рад победам в двух матчах. Игры были на пограничной линии, шли в давление и не отставали. Это отличает хорошие команды, они находят способ победить», — цитирует Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы встретятся со «Спартаком» 21-го сентября.