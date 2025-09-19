2-й таймЛион — АнжеОнлайн
    Гру — о победе «Трактора»: Шли в давление и не отставали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Хорошая победа, хоть мы и непросто начали. Дриджер снова выручил нас. "Нефтехимик" впечатлил, много создали на льду. Глядя на их результаты, понятно, что это не случайность. Рады, что удалось добиться двух побед в двух матчах с ними.

    Обе победы над "Нефтехимиком" добыты в третьем периоде? Рад победам в двух матчах. Игры были на пограничной линии, шли в давление и не отставали. Это отличает хорошие команды, они находят способ победить», — цитирует Гру «Матч ТВ».

    • После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы встретятся со «Спартаком» 21-го сентября.

    Читайте также

    Теннис Бои Прочие