«Трактор» одержал третью победу подряд в КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялся матч, в котором челябинскийпринимал нижнекамский. Победу одержали хозяева со счетом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин открыл счет. Восьмой минуте Александр Кадейкин сравнял счет для «Трактора». На 25-й минуте Джош Ливо вывел хозяев вперед.

В конце второго периода Матвей Надворный восстановил равенство. Решающий гол забил защитник «Трактора» Григорий Дронов на 45-й минуте. Эта победа стала третьей подряд для команды Бенуа Гру.

Сейчас «Трактор» с 10 очками после семи игр занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с шестью очками после шести матчей располагается на шестом месте Востока.