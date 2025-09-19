Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» в матче КХЛ против «Трактора»

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«Хорошая, быстрая, агрессивная игра с моментами у ворот обеих команд. Хозяева были мастеровитее в завершении, нам надо проявлять больше мастерства и хладнокровия. Большинство у нас работает хорошо, а в равных составах забиваем немного. Игра обоюдоострая, где‑то мы были лучше, где‑то они. Инициативу местами перехватывали, но "Трактор" был настойчивее и по делу победил.

Не было ли дежавю с игрой в Нижнекамске? Когда игры с одной командой повторяются, они все похожи. Мы изучаем друг друга, знаем. Выиграть не удается, сложно сказать почему. Забей Точилкин, когда обыграл четырех игроков и вратаря… У "Трактора" моментов было больше, не отрицаю, но проблема в нашей реализации, она не дала нам победить.

Обе игры проиграли в третьем периоде, это психология или "физика"? Точно не проблемы с "физикой", скорее, психология. Не хватает матерости и уверенности в себе, чтобы диктовать условия. Подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот. Работаем над психологией, ребятам надо добавлять в этом плане. Надо быть уверенным, что можно обыграть любого. Если боишься ошибиться, ошибаешься только больше. Шайбу на синей линии терять нельзя, говорили об этом, но все равно теряли.

Есть мысли по усилению? Всегда есть, все тренеры об этом думают. Ждем Никиту Хоружева, очень важный игрок для нас. Центральная линия у нас не целиком заполнена, ребята травмированы. Отчасти поэтому не все могут проявить свои сильные качества. Финансы, обмены, переходы, разговоры ведутся, но пока конкретики нет», — передает слова Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 6-е место в таблице Востока с 6-ю очками в активе. В следующем поединке нижнекамцы сыграют против «Автомобилиста» 21-го сентября.