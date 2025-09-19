1-й тайм Бетис — Реал СосьедадОнлайн
    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини«Бетис» — «Реал Сосьедад»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» в матче КХЛ против «Трактора»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Трактор
    Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3).

    Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика»
    Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика»

    «Хорошая, быстрая, агрессивная игра с моментами у ворот обеих команд. Хозяева были мастеровитее в завершении, нам надо проявлять больше мастерства и хладнокровия. Большинство у нас работает хорошо, а в равных составах забиваем немного. Игра обоюдоострая, где‑то мы были лучше, где‑то они. Инициативу местами перехватывали, но "Трактор" был настойчивее и по делу победил.

    Не было ли дежавю с игрой в Нижнекамске? Когда игры с одной командой повторяются, они все похожи. Мы изучаем друг друга, знаем. Выиграть не удается, сложно сказать почему. Забей Точилкин, когда обыграл четырех игроков и вратаря… У "Трактора" моментов было больше, не отрицаю, но проблема в нашей реализации, она не дала нам победить.

    Обе игры проиграли в третьем периоде, это психология или "физика"? Точно не проблемы с "физикой", скорее, психология. Не хватает матерости и уверенности в себе, чтобы диктовать условия. Подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот. Работаем над психологией, ребятам надо добавлять в этом плане. Надо быть уверенным, что можно обыграть любого. Если боишься ошибиться, ошибаешься только больше. Шайбу на синей линии терять нельзя, говорили об этом, но все равно теряли.

    • Есть мысли по усилению? Всегда есть, все тренеры об этом думают. Ждем Никиту Хоружева, очень важный игрок для нас. Центральная линия у нас не целиком заполнена, ребята травмированы. Отчасти поэтому не все могут проявить свои сильные качества. Финансы, обмены, переходы, разговоры ведутся, но пока конкретики нет», — передает слова Гришина «Матч ТВ».

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 6-е место в таблице Востока с 6-ю очками в активе. В следующем поединке нижнекамцы сыграют против «Автомобилиста» 21-го сентября.

