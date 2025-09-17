Тамбиев — о победе над «Шанхаем»: В первом периоде нам было трудновато

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая командная победа. Соперник был очень обученный, хорошо ведет единоборства, играет на бортах. В первом периоде нам было трудновато справится с этими моментами. Во втором и третьем периоде мы исправились и стали лучше в этих компонентах, забили хорошие голы и довели до логичного завершения.

Дарьин забрасывает во втором матче? Вчера мы с Сашей разговаривали, я ему подсказал. Саша прислушался и перенес это в игру, поэтому и забил.

Хуска проводит второй матч подряд на ноль? Вратарь играет настолько хорошо, насколько играет команда. Самоотверженно, дисциплинированно. Я пока буду аккуратен. Это главное для игры вратаря», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

«Адмирал» с 7 очками после 5 встреч занимает 2-ю строчку в Восточной конференции, «Шанхай» с 5 баллами занимает 6-ю позицию на Западе.