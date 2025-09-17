ОконченАвангард — Салават ЮлаевОнлайн
    «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  18:49
    «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  16:56
    Якупов получил серьезную травму
  14:57
    «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  14:50
    «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  13:10
    Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    Тамбиев — о победе над «Шанхаем»: В первом периоде нам было трудновато

    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды над «Шанхай Дрэгонс» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Леонид Тамбиев
    Леонид Тамбиев

    «Хорошая командная победа. Соперник был очень обученный, хорошо ведет единоборства, играет на бортах. В первом периоде нам было трудновато справится с этими моментами. Во втором и третьем периоде мы исправились и стали лучше в этих компонентах, забили хорошие голы и довели до логичного завершения.

    Дарьин забрасывает во втором матче? Вчера мы с Сашей разговаривали, я ему подсказал. Саша прислушался и перенес это в игру, поэтому и забил.

    Хуска проводит второй матч подряд на ноль? Вратарь играет настолько хорошо, насколько играет команда. Самоотверженно, дисциплинированно. Я пока буду аккуратен. Это главное для игры вратаря», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

    «Адмирал» с 7 очками после 5 встреч занимает 2-ю строчку в Восточной конференции, «Шанхай» с 5 баллами занимает 6-ю позицию на Западе.

