ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 12:23
    • В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Захаряна
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 09:15
    • «Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»
  • 08:29
    • «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    «Лада» и Хохлачев расторгли контракт

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трансферы Лада
    Форвард тольяттинской «Лады» Александр Хохлачев покидает клуб. Его контракт расторгнут по обоюдному согласию.

    Александр Хохлачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Хохлачев

    «Мы расторгли с ним контракт. У нас была с ним договоренность об этом в том случае, если он нам не подходит. Мы прекрасно знаем, какой он игрок, он немного не оправдал наших ожиданий. Если честно, мы ожидали большего от него. Поэтому мы ему можем только в дальнейшем пожелать удачи», — цитирует генерального директора тольяттинцев Александр Харламов ТАСС.

    В этом сезоне 32-летний хоккеист провел три матча в составе «Лады» и не отметился результативными действиями.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Ранее Хохлачев играл в КХЛ за «Сочи». В прошлом сезоне он провел там 42 матча и набрал 17 очков (7+10). Главным клубом в карьере нападающего является «Спартак» (2017-2023), лучшим бомбардиром которого он является.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Краснодар» обрежет крылья хозяевам
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие