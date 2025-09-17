«Лада» и Хохлачев расторгли контракт

Форвард тольяттинской «Лады»покидает клуб. Его контракт расторгнут по обоюдному согласию.

«Мы расторгли с ним контракт. У нас была с ним договоренность об этом в том случае, если он нам не подходит. Мы прекрасно знаем, какой он игрок, он немного не оправдал наших ожиданий. Если честно, мы ожидали большего от него. Поэтому мы ему можем только в дальнейшем пожелать удачи», — цитирует генерального директора тольяттинцев Александр Харламов ТАСС.

В этом сезоне 32-летний хоккеист провел три матча в составе «Лады» и не отметился результативными действиями.

Ранее Хохлачев играл в КХЛ за «Сочи». В прошлом сезоне он провел там 42 матча и набрал 17 очков (7+10). Главным клубом в карьере нападающего является «Спартак» (2017-2023), лучшим бомбардиром которого он является.