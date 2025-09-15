ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
    Все новости спорта

    КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Шанхай Дрэгонс Северсталь Торпедо
    По традиции КХЛ определила лучших игроков прошлой недели в регулярном чемпионате на своем сайте.

    Сергей Гончарук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Гончарук

    Ими стали вратарь «Шанхай Дрэгонс» Патрик Рыбар, защитник «Северстали» Янни Калдис и нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.

    Рыбар стал лучшим голкипером недели в третий раз в карьере. Он одержал две победы в трех матчах, отразив 92,92% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 2,6.

    Калдис в 4 встречах набрал 4 (1+3) очка с показателем полезности «+5». Канадец признан лучшим защитником недели впервые в карьере.

  • Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • КХЛ: обзор второй игровой недели
  • Сегодня

    • Гончарук стал лучшим нападающим во второй раз в карьере. Он сыграл 4 матча, в которых заработал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1».

    Лучшим новичком первой недели КХЛ стал форвард СКА Матвей Поляков. 21-летний хоккеист сыграл 4 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие