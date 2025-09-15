КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026

По традиции КХЛ определила лучших игроков прошлой недели в регулярном чемпионате на своем сайте.

Ими стали вратарь «Шанхай Дрэгонс» Патрик Рыбар, защитник «Северстали» Янни Калдис и нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.

Рыбар стал лучшим голкипером недели в третий раз в карьере. Он одержал две победы в трех матчах, отразив 92,92% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 2,6.

Калдис в 4 встречах набрал 4 (1+3) очка с показателем полезности «+5». Канадец признан лучшим защитником недели впервые в карьере.

Гончарук стал лучшим нападающим во второй раз в карьере. Он сыграл 4 матча, в которых заработал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1».

Лучшим новичком первой недели КХЛ стал форвард СКА Матвей Поляков. 21-летний хоккеист сыграл 4 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».