Гатиятулин: За каждую ошибку нас наказывают

Главный тренервысказался о матче против(3:6).

«Даем преимущество сопернику, а потом пытаемся спасти игру. После стольких пропущенных дома шайб хочу высказаться по ситуации в целом. Летом мы сделали акцент на исправлении ошибок прошлого сезона, но, видимо, что‑то нужно будет отмотать назад и акцентировать работу на многих моментах.

Только первый гол был прямой, два следующий — с подставления. Дергать не стали. Потому что в прошлом матче была замена. А важно, чтобы ребята чувствовали доверие. Но игра диктовала условия, что всё равно пришлось делать замену.

Прошлый матч мы начали здорово. Первые минут 10 хорошо шли в давление. Но как сказал, делали ошибки в своей зоне. За каждую ошибку нас наказывают. Это мы понимаем. Потом включаемся. Создаем отрезки. Они были и этой игре. Были хорошие отрезки. Но нужно найти стабильность, чтобы таких моментов было как можно меньше», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» в следующем матче примет «Нефтехимик». «Металлург» отправится в гости к «Северстали».