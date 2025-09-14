1-й таймБарселона — ВаленсияОнлайн
    «Барселона» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  • 19:13
    • ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
    Гатиятулин: За каждую ошибку нас наказывают

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против «Металлурга» (3:6).

    Анвар Гатиятулин
    Анвар Гатиятулин

    «Даем преимущество сопернику, а потом пытаемся спасти игру. После стольких пропущенных дома шайб хочу высказаться по ситуации в целом. Летом мы сделали акцент на исправлении ошибок прошлого сезона, но, видимо, что‑то нужно будет отмотать назад и акцентировать работу на многих моментах.

    Только первый гол был прямой, два следующий — с подставления. Дергать не стали. Потому что в прошлом матче была замена. А важно, чтобы ребята чувствовали доверие. Но игра диктовала условия, что всё равно пришлось делать замену.

    Прошлый матч мы начали здорово. Первые минут 10 хорошо шли в давление. Но как сказал, делали ошибки в своей зоне. За каждую ошибку нас наказывают. Это мы понимаем. Потом включаемся. Создаем отрезки. Они были и этой игре. Были хорошие отрезки. Но нужно найти стабильность, чтобы таких моментов было как можно меньше», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

    «Ак Барс» в следующем матче примет «Нефтехимик». «Металлург» отправится в гости к «Северстали».

  • «Барселона» без проблем разгромит «Валенсию»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Болонья» даст бой «россонери»?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Драконы» ярко дебютируют в гостях
  • «Амур» — «Шанхай Дрэгонс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синякова — Парк
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
