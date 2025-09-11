Гальченюк: Большинство — ни одного броска. Как обыграть соперника?

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Большинство — ни одного броска. Как обыграть соперника? Ребята молодцы, сражались. Была горящая, живая лавка. Эмоции были, они гнали нас сравнять счет, но не хватило. Тренировок у нас нет, поэтому не можем наиграть… Надо выходные делать, а то у нас перелеты, переезды. Не могли наиграть большинство, потому что в Челябинске была больная первая тройка, Матвей Заседа был болен.

Омск очень сильно изменился за это время, ни одного места не узнал. Замечательная арена. Посмотрел вокруг, вспомнил — было пять минут ностальгии. Помню тот горящий, заряженный стадион, тех болельщиков», — цитирует Гальченюка «Матч ТВ».

В следующем матче омичи примут московское «Динамо», а «Амур» дома сыграет с «Шанхай Дрэгонз».