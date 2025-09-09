Плющев — про СКА: Что здесь хорошего? Сбор хороших игроков — это еще не команда

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением по поводу игрыпод руководствомна старте сезона

«В СКА не все хорошо. Первый матч проиграли "Шанхаю", а потом команде, не претендующей на Кубок Гагарина. Что здесь хорошего? Видимо, что-то не в порядке. Сбор хороших игроков — это еще не команда. Просто хоккеистов пригласить, чтобы они дали результат — такого не бывает. Есть определенные законы, потому что хоккей — игра серьезная. Если эти законы ты нарушаешь, тогда не стоит ожидать хороших результатов», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Команда из Санкт-Петербурга занимает 8-е место в Западной конференции, имея на своем счету 1 балл после двух встреч.