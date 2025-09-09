ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деле АллиОт «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
    Все новости спорта

    Плющев — про СКА: Что здесь хорошего? Сбор хороших игроков — это еще не команда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением по поводу игры СКА под руководством Игоря Ларионова на старте сезона

    Валентин Зыков и Михаил Воробьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентин Зыков и Михаил Воробьев

    «В СКА не все хорошо. Первый матч проиграли "Шанхаю", а потом команде, не претендующей на Кубок Гагарина. Что здесь хорошего? Видимо, что-то не в порядке. Сбор хороших игроков — это еще не команда. Просто хоккеистов пригласить, чтобы они дали результат — такого не бывает. Есть определенные законы, потому что хоккей — игра серьезная. Если эти законы ты нарушаешь, тогда не стоит ожидать хороших результатов», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда из Санкт-Петербурга занимает 8-е место в Западной конференции, имея на своем счету 1 балл после двух встреч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезет ли Украина победу из Азербайджана?
  • Азербайджан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Португалия подтвердит свой уровень
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие