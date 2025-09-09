Тренер «Сочи» Крикунов: Думали, что возьмём очки со «Спартаком», а не тут

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского(3:2 Б).

«Мы играли на равных первый период, провалили второй период. Нахватали опять удалений, проигрывали вбрасывания. На третий период собрались. Молодые помощники убедили, что надо играть в три звена. Ребята справились, сил хватило. Вырвали эту победу. Трудовая и хорошая победа. В общем, справились — и молодцы.

Могли набирать очки со "Спартаком"? Так и думали. Но думали, что возьмём очки со "Спартаком", а не тут. Ребята сражаются, настраиваются. Немного притираемся, месяц на подготовку маловато. У нас не НХЛ, можно было бы дней на 10 увеличить подготовку. Но все в одинаковых условиях», — передает слова Крикунова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада с 2 очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против ЦСКА 12-го сентября.