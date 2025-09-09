2-й тайм Франция — ИсландияОнлайн
    Килиан МбаппеФранция — Исландия. Онлайн, прямая трансляция
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн забил гол
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
  • 21:57
    • Голы Радулова и Сурина помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
    Тренер «Сочи» Крикунов: Думали, что возьмём очки со «Спартаком», а не тут

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Динамо
    Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:2 Б).

    Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи»
    Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи»

    «Мы играли на равных первый период, провалили второй период. Нахватали опять удалений, проигрывали вбрасывания. На третий период собрались. Молодые помощники убедили, что надо играть в три звена. Ребята справились, сил хватило. Вырвали эту победу. Трудовая и хорошая победа. В общем, справились — и молодцы.

    Могли набирать очки со "Спартаком"? Так и думали. Но думали, что возьмём очки со "Спартаком", а не тут. Ребята сражаются, настраиваются. Немного притираемся, месяц на подготовку маловато. У нас не НХЛ, можно было бы дней на 10 увеличить подготовку. Но все в одинаковых условиях», — передает слова Крикунова «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • Вчера

    • После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада с 2 очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против ЦСКА 12-го сентября.

